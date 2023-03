PAT : "Quels changements peut apporter l'ingénierie métabolique dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation ?"

(Boursier.com) — Le Vice-Président Recherche de Plant Advanced Technologies PAT, Pr. Frédéric Bourgaud, a été récemment élu à l'Académie d'Agriculture de France, section "Sciences de la Vie".

Le mercredi 15 mars, à l'Académie d'Agriculture de France à Paris s'est tenu une Séminaire dont le thème était : "Quels changements peut apporter l'ingénierie Métabolique dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation ?"

Des réponses ont été apportées durant cette séance de travail, animée par Frédéric Bourgaud, permettant notamment de comprendre :

- L'impact majeur attendu de l'ingénierie métabolique sur les marchés de la chimie de spécialité (pharma, cosmétique, nutrition-santé...) en termes de fourniture de nouvelles substances actives et à des prix compétitifs.

- le rôle clé que doit jouer l'ingénierie métabolique dans le cadre d'une économie décarbonée qui tarde à s'imposer. Ce rôle s'exercera par le remplacement de procédés industriels fonctionnant avec des matières premières pétro-sourcées, au profit de nouveaux bioprocédés mettant en oeuvre du carbone issu de végétaux transformé par des microorganismes.

- Les outils technologiques et industriels actuellement développés par les sociétés du domaine (Abolis, Cellengo etc.) en ligne avec les attentes des consommateurs (efficacité des ingrédients développés, décarbonation, sureté, sécurité...) ainsi que le cadre réglementaire français et européen.

Plusieurs conférenciers invités sont venus apporter leurs témoignages : le Prof. Henrik Toft Simonsen de l'Université Jean Monnet de St-Etienne, Le Dr. Cyrille Pauthenier, PDG de la société Abolis Biotechnologies, la Dr. Sissi Miguel Directrice Scientifique de Cellengo, le Pr. Alain Hehn, Vice Président l'Université de Lorraine, et la Dr. Isabelle Tison du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.