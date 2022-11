PAT : primé

(Boursier.com) — PAT annonce que l'ingrédient cosmétique ROOTNESS AWAKE, actif "éclat des yeux et de la peau" codéveloppé avec Clariant, a remporté l'or aux "BSB Innovation Awards" 2022 dans la catégorie 'Environnement et Actifs'. Ces trophées sont des prix prestigieux, décernés en Europe depuis plus de 20 ans.

Lancé en mai 2022 lors d'un salon à New York, Rootness Awake offre une forte concentration en actif appelé DCQE, pour des applications en anti-âge - contour des yeux.

En septembre 2022, Rootness Awake a reçu le 1er prix du trophée "BSB Innovation Awards" 2022 de la catégorie "Environnement et Actifs".

"Nous sommes très fiers que Rootness Awake ait été reconnu à la fois pour ses remarquables propriétés et son procédé écoresponsable de récolte. Nous avons fait un parcours incroyable avec notre partenaire PAT et c'est merveilleux de voir les résultats de ce travail porter leurs fruits. Merci à toutes les équipes qui ont rendu cela possible", déclare Samy El-Khoury, Head of Clariant Actives & Natural Origins.