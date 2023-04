PAT et Fytexia annoncent la signature d'une collaboration stratégique en nutrition autour du programme N'GINS

(Boursier.com) — Fytexia et Plant Advanced Technologies PAT annoncent la signature d'une collaboration stratégique en nutrition autour du programme N'GINS.

Le programme N'GINS : Nouvelle Génération d'Ingrédients Nutraceutique Santé, vise à mettre sur le marché des compléments alimentaires à base de nouvelles classes de polyphénols "identique nature" et produits avec un faible impact environnemental par ingénierie métabolique.

Les bénéfices santé de cette nouvelle gamme de polyphénols ciblent les segments de marché en forte croissance, notamment en Amérique, Asie et Europe.

Plant Advanced Technologies PAT industrialise la production d'une nouvelle génération de compléments alimentaires via les technologies d'ingénierie métabolique de sa filiale Cellengo.

Fytexia, société d'ABF Ingredients (ABFI), division d'Associated British Foods plc, qui développe des ingrédients fonctionnels soutenus par une approche scientifique rigoureuse, de la caractérisation aux études cliniques, pour servir l'industrie des compléments alimentaires.

Fytexia, un acteur leader du marché sur la catégorie des polyphénols, travaille avec un réseau mondial de chercheurs scientifiques leaders d'opinion, pour fournir des ingrédients fonctionnels soutenus par les preuves scientifiques les plus strictes, de la caractérisation des composés actifs à la démonstration de leurs avantages en intervention clinique. Les ingrédients développés par Fytexia entrent dans les formules des produits nutraceutiques les plus avancés pour améliorer le bien-être et réduire les facteurs de risque santé des consommateurs du monde entier. Fytexia opère à l'échelle mondiale : ses solutions nutraceutiques sont disponibles dans plus de 35 pays.

Au travers du programme N'GINS, les sociétés Fytexia, PAT et Cellengo ont comme ambition de devenir des acteurs incontournables dans la production de composés phénoliques à haute valeur nutritionnelle via des technologies de rupture, et ainsi participer activement au renforcement de la filière bioéconomique française dans les domaines de la biotechnologie et de la nutrition.

Le programme N'GINS est lauréat de l'appel à projets "Besoins alimentaires de demain", soutenu par le programme France 2030 pour un budget global d'environ 4,8 ME.