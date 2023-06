PAT collabore au projet de recherche BryoFlam

(Boursier.com) — Le consortium, constitué de la société ETAP-Lab, chef de file du projet, de la société Plant Advanced Technologies (PAT) et du laboratoire IMoPA-UMR 7365 CNRS de l'Université de Lorraine, annonce le lancement officiel du projet BryoFlam. Ce programme collaboratif de recherche a été sélectionné par la Région Grand Est et l'Etat dans le cadre du programme "Projets collaboratifs I-Demo régionalisé".

Le projet BryoFlam, d'une durée de 3 ans, a pour objectif de découvrir de nouvelles molécules actives d'origine végétale pour lutter contre les pathologies inflammatoires de la peau, du système nerveux central et périphérique et de l'intestin.

Ce projet de recherche, sélectionné par le C2IME, bénéficie du soutien de la Région Grand Est et de l'Etat, qui reconnaissent l'importance de l'innovation scientifique et technologique dans le développement de nouvelles thérapies contre l'inflammation. BryoFlam évoluera dans un environnement de pointe en s'appuyant sur l'écosystème hospitalo-universitaire de l'IHU Infiny soutenu par France 2030.

L'enveloppe globale du projet s'élève à 1,2 million d'euro, avec une participation Etat-Région Grand Est à hauteur de 55%.

Le projet BryoFlam vise à découvrir de nouveaux composés anti-inflammatoires d'origine végétale, en particulier à partir de plantes du groupe des bryophytes. Ces végétaux apparus il y a 500 millions d'années sur terre élaborent des substances chimiques à fort pouvoir anti-oxydant, constituant ainsi de potentiels candidats visant à traiter les problèmes inflammatoires et les maladies neuro-inflammatoires associées aux troubles neurodégénératifs. En étudiant ces ressources végétales et en utilisant des approches innovantes, le consortium ambitionne de contribuer significativement à la recherche médicale et à la découverte de thérapies prometteuses.

L'originalité du projet réside dans l'utilisation de bryophytes peu étudiées, et dans la pertinence des tests biologiques spécialement développés et mis en oeuvre pour le projet.

BryoFlam combine les compétences et l'expertise de trois acteurs clés. Plant Advanced Technologies PAT, en utilisant ses technologies exclusives, produira des extraits et des molécules végétales. Ces composés seront évalués à l'aide d'une grande variété de tests réalisés sur des modèles cellulaires et animaux pertinents. Le laboratoire d'IMoPA apportera son expertise en recherche sur l'inflammation pour étudier les mécanismes moléculaires impliqués et leurs effets dans des modèles précliniques d'inflammation chronique. ETAP-Lab aura un rôle clé dans les études précliniques ciblant la neuro-inflammation et les maladies neurodégénératives.