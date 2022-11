Passat : Projet de croissance externe

(Boursier.com) — Passat SA, concepteur et leader historique de la vente assistée par l'image, est entrée en négociations exclusives avec le Groupe M6 dans le cadre d'un projet d'acquisition de sa filiale Best Of TV.

Passat SA et Best Of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaire pour leurs clients. Cette complémentarité d'offre ainsi que le partage de valeurs communes permettront d'accélérer le développement de leur activité.

Ce projet porté par Passat SA a aussi le soutien du Management de Best Of TV