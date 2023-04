Passat : pas de dividende

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice, Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 41,67 ME, en hausse de 3,7% par rapport à 2021. BOTV (entré dans le Groupe le 1er décembre dernier) a réalisé sur le mois de décembre 2022 un chiffre d'affaires de 1,8 ME.

En France, (76% de l'activité du Groupe), à 31,7 ME les ventes augmentent de 4,1% (dont 5,9% provenant de Best Of TV) par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel généré sur cette zone est de 5,92 ME.

Le montant du l'écart d'acquisition généré par l'achat de 65% de Best Of TV représente 6,1 ME du résultat opérationnel sur cette zone. Il en résulte que le résultat opérationnel généré par les activités courantes 2022 ressort à - 0,20 ME pour 1,00 ME en 2021.

Echelon Fit

Lancée commercialement en janvier 2021, cette activité a généré un chiffre d'affaires de 0,76 ME en 2022, pour 0,83 ME en 2021, bien en de ça de nos espérances. La perte pour le groupe est de 0,63 ME comparée à une perte de 1,17 ME en 2021. (Dans le cadre de la consolidation Echelon Fit est mise en équivalence.)

Le résultat opérationnel sur opérations courantes du Groupe s'élève à 1,56 ME, contre 2,80 ME en 2021. Il ressort à 3,7% du chiffre d'affaires contre 7% en 2021. Le résultat opérationnel après prise en compte de l'écart d'acquisition généré par l'achat de 65% de Best Of TV ressort à 7,68 ME.

En 2022 le groupe a décidé de provisionner à hauteur de 66% sa participation au sein de Echelon US ainsi qu'une partie du compte courant d'Echelon Fit générant ainsi un résultat financier de - 2,9 ME (+0,11 ME en 2021).

Après charge d'impôts, le résultat net consolidé avant quote-part des pertes des sociétés mises en équivalence (Echelon Fit) pour 0,63 ME, s'élève à 4,22 ME, contre 2,21 ME en 2021.

Après prise en compte de la quote-part de perte de 'Echelon Fit' et la comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressortait à 3,52 ME, contre 0,77 ME en 2021.

Au 31 décembre 2022, Passat affichait un bilan robuste avec endettement bancaire quasi-nul.

Perspectives

"Notre niveau d'activité sera très probablement impacté par la conjoncture économique et notamment par le niveau de l'inflation française et ses conséquences sur la consommation de nos produits. L'évolution des tensions internationales et ses effets sur le cours de l'ensemble des matières premières pourrait aussi impactée notre profitabilité" commente la direction.

"Sur notre activité historique nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de présence sur les différents canaux de distribution.

Sur notre axe de diversification, Echelon Fit, 2023 devrait être l'année de l'équilibre. De très forts investissements en communications ayant été faits en 2021 et 2022, nous serons très vigilants sur les couts d'exploitation afin de les adapter au niveau d' activité qui n'est pas en ligne avec nos espérances initiales".

En raison de ces incertitudes, le Conseil d'Administration ne proposera pas à l'Assemblée Générale de clôture des comptes 2022 la distribution d'un dividende.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 le vendredi 28 juillet 2023, avant Bourse.