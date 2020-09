Passat : la rentabilité affectée par le Covid au 1er semestre

Passat : la rentabilité affectée par le Covid au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Passat divulgue ses comptes semestriels ce matin, à savoir un résultat opérationnel qui s'élève à 0,68 ME contre 1,4 ME au 1er semestre 2019. Il ressort à 4,7% du chiffre d'affaires contre 8,2% au 30 juin 2019, soit une baisse de 3,5 points.

Après la comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net consolidé s'élève à 0,39 ME contre 1,07 ME au 1er semestre 2019. Il s'affiche à 2,7% du chiffre d'affaires soit une baisse de 3,6 points par rapport au 1er semestre 2019.

"En France et sur la péninsule Ibérique, notre objectif est de continuer de combler notre retard du premier semestre. Nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de communication afin de d'affirmer notre présence sur le marché et de relancer notre activité", explique Passat qui ajoute qu'aux Etats Unis sur l'activité bûche de ramonage la réussite de cette nouvelle campagne dépendra comme toujours des conditions climatiques, "de notre capacité à communiquer et des conséquences de la crise sanitaire en cours".