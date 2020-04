Passat est parvenu à faire bondir son résultat net 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Passat dévoile un résultat opérationnel s'élèvant à 2,68 ME contre 0,86 ME en 2018. Il ressort à 7,3 % du chiffre d'affaires contre 2,5% en 2018.

Après la comptabilisation d'un résultat financier positif de 0,11 ME et charge d'impôts, le résultat net consolidé s'élève à 2,04 ME contre 0,87 ME en 2018.

Après la comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 1,75 ME contre 0,58 ME, soit une marge nette de 4,7 %, pour 1,7% en 2018. Sur l'ensemble de l'exercice, Passat génère des résultats principalement impactés par de meilleures performances en France.

En raison de la crise, le Conseil d'Administration proposera d'affecter la totalité du bénéfice en réserve et ne proposera pas à l'Assemblée Générale de clôture des comptes la distribution d'un dividende.