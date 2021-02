Passat entre au capital de Echelon Holdings

Passat entre au capital de Echelon Holdings









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Passat, concepteur et leader historique de la vente assistée par l'image, intensifie son partenariat avec Echelon US dans le secteur de la pratique de l'activité physique et sportive à domicile. Via sa filiale américaine PNG Development Inc, le Groupe Passat entre au capital de Echelon Holdings LLC, à hauteur de 2,3%, pour 3 M$.