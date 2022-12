Passat : Croissance externe confirmée

(Boursier.com) — Conformément au communiqué du 2 novembre 2022, Passat SA a confirmé sa prise de participation majoritaire dans le capital de Best Of TV, filiale du Groupe M6.

Passat SA et Best Of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaire pour leurs clients. Cette complémentarité d'offre, ainsi que le partage de valeurs communes permettront d'accélérer le développement de leur activité.

Prochaine communication avec le Chiffre d'affaires annuel 2022, le vendredi 10 février 2022, avant Bourse.