Passat : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Passat monte de 4% à 4,70 euros ce mercredi, après avoir publié au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 14,46 ME, en baisse de 15,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

En France (86,8% du chiffre d'affaires global), l'activité semestrielle s'inscrit en décroissance de 9,6% à 12,55 ME. "Malgré un très bon redémarrage de sortie de confinement qui nous a permis d'atteindre en mai et juin un niveau de vente en légère croissance par rapport aux mêmes mois de 2019, la fermeture temporaire de la majorité de nos points de vente, conséquente de la crise du COVID19, explique cette baisse" commente la direction.

En Europe du Sud, les filiales du Groupe (Espagne, Portugal) enregistrent un chiffre d'affaires de 0,64 ME, contre 1,04 MEUR au 1er semestre de l'année dernière. Sur cette zone, les conséquences de la crise sanitaire ont été encore plus impactantes que sur la France avec des arrêts d'activité plus longs...

Aux USA, l'activité du 1er semestre affiche un chiffre d'affaires de 1,27 ME, contre 2,13 ME au 30 juin 2019. Niveau d'activité normatif, le premier semestre 2019 ayant été marqué par un avancement de commande de la campagne 2019/2020...

Perspectives

En ligne avec la baisse du chiffre d'affaire et malgré les mesures d'accompagnement, Le groupe anticipe des résultats semestriels en baisse. Sur le 2nd semestre, le groupe va poursuivre ses lancements de nouveaux produits et tenter de continuer de rattraper son retard d'activité.

Prochaine communication : Résultats semestriels 2020, le lundi 28 septembre 2020, avant Bourse.