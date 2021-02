Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 36,29 ME en 2020 (-1,3%)

Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 36,29 ME en 2020 (-1,3%)









(Boursier.com) — En 2020, le groupe Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 36,29 ME, soit un léger repli de 1,3% par rapport à 2019. Au 2nd semestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe s'est affiché à 21,83 ME, contre 19,71 ME au 2nd semestre 2019, soit une hausse de 10,75%.

Analyse de l'activité par région

En France (74,4% de l'activité du Groupe), le chiffre d'affaires annuel est au même niveau que celui de l'exercice 2019.

Au 2nd semestre, grâce aux bonnes performances des ventes des gammes ménage, bricolage et cuisson le chiffre d'affaires, en hausse de 10,1%, s'élève à 14,46 ME, contre 13,13 ME au second semestre 2019.

En Europe du Sud (4,5% du chiffre d'affaires), la baisse d'activité est liée aux conséquences de la crise sanitaire sur le premier semestre 2020. Sur le 2nd semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,01 ME, contre 0,99 ME au 2nd semestre de l'exercice précédent.

Aux USA (21,1% du chiffre d'affaires), les ventes ressortent à 7,63 ME, en baisse de 1,3%. Le 2nd semestre s'élève à 6,36 ME contre 5,59 ME au 2nd semestre 2019. A taux de change constant, les ventes annuelles s'inscrivent en hausse de 3,7%.

Perspectives

Compte tenu de l''activité globale et hors éléments hors exploitation, Passat anticipe un résultat opérationnel 2020 en ligne par rapport à 2019.

"En 2021, en complément de notre activité historique pour laquelle nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de présence sur les différents canaux de distribution, notre objectif est de réussir le lancement et le développement de notre filiale Echelon Fit dont l'activité commerciale a débuté début février 2021" explique le groupe.

Prochaine communication : Résultats annuels 2020, le 27 avril 2021, avant Bourse.