Passage à la facturation électronique : Crédit Agricole anticipe et innove au service de ses clients

(Boursier.com) — A l'approche de la réforme de la facturation électronique, le groupe Crédit Agricole anticipe les besoins de ses clients entreprises en mettant à leur disposition deux solutions pour les accompagner dans leurs transformations digitales : l'offre de Kolecto à destination des TPE/PME et la plateforme de dématérialisation Doxallia, adaptée aux ETI et grandes entreprises. Dans ce contexte, une étude récente d'IPSOS, Sopra Steria Next et Kolecto révèle que seules un quart des entreprises françaises sont bien informées sur cette réforme, et 40% expriment des inquiétudes quant à leur capacité d'adaptation.

Kolecto, filiale startup du groupe est une solution complète pour les TPE/PME, leur permettant de collecter, centraliser, contrôler les dépenses, piloter leur trésorerie, éditer des factures électroniques et automatiser le recouvrement des créances. Cette plateforme, adaptée aux besoins spécifiques des TPE/PME, les aide à gérer efficacement leurs finances ainsi qu'à se conformer aux nouvelles réglementations sans difficulté.

"La plateforme Kolecto a été conçue pour simplifier la gestion financière des TPE/PME, déclare Neila Choukri, fondatrice et DG de Kolecto. Elle intègre des fonctionnalités avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) pour la catégorisation automatique des dépenses, des alertes personnalisables pour le suivi de la trésorerie, et une interface conviviale pour faciliter la création et le suivi des factures électroniques. Ces caractéristiques font de Kolecto un allié précieux pour les TPE/PME, leur permettant de se concentrer sur leur coeur de métier tout en gérant efficacement leurs obligations administratives et financières."

Doxallia, orientée vers les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises est un véritable HUB de facturation, conçu pour simplifier la transition vers la facturation électronique en permettant de façon personnalisée aux ETI et grandes entreprises de se mettre en conformité tout en s'intégrant aux outils et processus déjà en place.

"Pour tirer pleinement parti de la réforme, une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) immatriculée par l'Etat qui garantit la conformité du processus de facturation se doit d'être universelle, facile à intégrer aux différents systèmes existants dans les entreprises et de plus apporter des services à valeurs complémentaires" confirme Renaud Bac, CEO de Doxallia, filiale du Crédit Agricole et spécialiste de la performance documentaire et digitale, et candidat pour être PDP.

Avec Kolecto et Doxallia, le Groupe conforte son rôle de partenaire de premier rang des entreprises de toutes tailles, en les accompagnant notamment dans cette évolution de la facturation électronique. Crédit Agricole propose des solutions innovantes et adaptées à chaque segment de clients, mettant l'accent sur la simplicité, l'efficacité et la conformité réglementaire.

"Dans un environnement économique en constante évolution, il est essentiel que les entreprises de toutes tailles disposent des outils nécessaires pour s'adapter rapidement et efficacement, explique Laurent Darmon, Directeur des Nouvelles Activités de Crédit Agricole S.A. La mise à disposition des plateformes Kolecto et Doxallia renforce notre vision d'un partenariat bancaire moderne, où la technologie et l'humain sont au service du quotidien et de la transformation de nos clients".