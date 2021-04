Partenariat stratégique entre ELSAN et le Groupe Pharmagest

(Boursier.com) — Après avoir signé un partenariat en janvier 2020 avec PandaLab pour son outil de messagerie sécurisée destiné aux professionnels de santé en ville et en établissement de santé, ELSAN, groupe leader de l'hospitalisation privée en France, signe un partenariat stratégique avec la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (ESMS) du Groupe Pharmagest, portée par sa filiale MALTA INFORMATIQUE, afin de développer les relations et la communication avec les professionnels de santé en ville grâce à l'outil de messagerie instantanée sécurisée de santé pour les professionnels de santé développé par PandaLab, société du Groupe Pharmagest.

Afin de sceller ce partenariat, ELSAN rentre au capital de la start-up en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés des fondateurs et du Groupe Pharmagest, actionnaire de référence dont la position d'actionnaire majoritaire demeure inchangée (le Groupe Pharmagest détient 56,27% du capital de PandaLab depuis avril 2020).

Ce partenariat stratégique permet à PandaLab d'accélérer son déploiement en France en équipant les établissements d'ELSAN avec sa solution PandaLab Pro et conforte l'ambition de la Division Solutions ESMS, portée par MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe Pharmagest, de faire de PandaLab Pro l'outil incontournable au service de la communication entre tous les professionnels de santé, qu'ils soient en ville, en établissement médico-social ou à l'hôpital dans l'Hexagone et en Europe.

L'utilisation de PandaLab Pro, un outil intuitif, simple, polyvalent et sécurisé pour les données de santé, favorisée par la crise sanitaire pour communiquer avec la médecine de ville

Dans le contexte de la crise sanitaire, où les professionnels ont besoin d'être informés et de communiquer rapidement, l'utilisation de PandaLab Pro s'est développée dans la moitié des établissements ELSAN en moins d'un an avec près de 750 000 messages échangés.

La mise en place de cette messagerie instantanée intuitive et facile d'utilisation depuis un ordinateur ou un smartphone, permet de sécuriser et de fluidifier non seulement la communication interne dans les établissements entre professionnels de santé et autres collaborateurs mais aussi avec les professionnels de ville grâce à un module spécifique développé par PandaLab en co-construction avec ELSAN. Ainsi, l'établissement utilisateur de PandaLab Pro facilite la vie des professionnels de ville correspondants en leur offrant un canal de communication fluide et sécurisé. Près de 800 professionnels de ville invités ont déjà rejoint des groupes constitués au sein d'hôpitaux privés ELSAN en lien avec leur activité. Ils ont alors la possibilité de prendre directement contact avec le service et l'équipe médicale souhaités, de demander en toute sécurité un avis aux praticiens de l'établissement, transférer une radio, recevoir une réponse rapidement ou être dirigé vers le bon interlocuteur.

PandaLab Pro est ainsi par exemple employé entre les services de médecine des établissements ELSAN et les EHPAD, entre les pharmaciens d'établissement et les officines en ville ou encore par les services de plaies chroniques pour communiquer avec les infirmières libérales. L'outil s'adapte à chaque besoin de communication avec des objectifs ambitieux : une meilleure efficience dans les services, un gain en qualité d'interaction, une réduction du temps consacré à la recherche d'informations.

Simon LEVY, Directeur Général Délégué à la stratégie et au développement d'ELSAN déclare : "Notre investissement dans PandaLab va permettre d'accélérer son déploiement pour développer la communication entre les professionnels de la ville et de l'hôpital au service d'une meilleure coordination pour nos deux millions de patients chaque année."