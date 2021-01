Parrot : retenu par la DGA pour équiper l'Armée française

Parrot : retenu par la DGA pour équiper l'Armée française









(Boursier.com) — Parrot a été choisi par la DGA pour fournir son micro-drone ANAFI USA en vue d'équiper les 3 armées françaises (Air, Mer et Terre), dans le cadre de son appel d'offre lancé en février dernier. Ce succès est le fruit de 2 années de travail pour développer, sécuriser et produire un micro-drone spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des forces armées.

Le drone ANAFI USA, spécialement adapté pour les Forces armées du monde entier, offre aux soldats un micro-drone quadricoptère de 500 g disposant de capacités d'observation de jour et de nuit. Avec 32 minutes de vol, il détient la meilleure performance de sa catégorie. Le contrat-cadre d'une durée de 5 ans s'entend pour plusieurs centaines de systèmes de drones, des équipements complémentaires, le développement d'adaptations et la formation de pilotes référents. Les premiers systèmes seront livrés dans les prochains mois.

ANAFI USA permet d'étendre les capacités de reconnaissance des forces françaises. Grâce à son puissant zoom 32x, articulé autour de deux caméras 4K 21 mégapixels, la détection de cibles de taille humaine est possible jusqu'à 2 km de distance avec une précision de 13 cm de détail. Les images du zoom sont fusionnées avec celles obtenues par la caméra thermique FLIR Boson. Cette dernière permet de repérer les points chauds de jour comme de nuit. Déployable en 55 secondes, il est également très discret : avec une signature sonore de 79 dB à une distance de 1 m, il est inaudible dès 130 m. Une signature numérique protège de tentatives de modification malveillante du logiciel du drone. Le drone permet d'enregistrer les données de la mission uniquement sur le segment sol, et non dans le vecteur aérien, puis de les extraire pour analyse, par connexion physique. Le drone dispose d'une connexion WPA2 sécurisée et de protocoles ouverts qui garantissent la confiance dans l'interopérabilité des données enregistrées pour des missions sensibles.

ANAFI USA est entièrement développé en France et produit aux Etats-Unis. Aucun composant essentiel n'est produit en Chine. Le drone et son application de pilotage fonctionnent sans nécessiter d'accès à Internet. Les traitements de données sont soumis aux normes les plus strictes du RGPD.

ANAFI USA a aussi été sélectionné par des organisations partenaires du gouvernement fédéral américain dans le cadre du projet Blue sUAS. Il s'agit du seul drone d'une entreprise non américaine à être commercialisé sur la plateforme d'achat de l'armée, des agences gouvernementales et des forces de sécurité américaine : le "GSA Schedule". Il est déjà commandé et utilisé par les forces de police, les agences fédérales et les pompiers aux Etats-Unis, et dans d'autres pays du monde.