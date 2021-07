Parrot réduit fortement sa perte semestrielle

(Boursier.com) — Parrot a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24,3 ME, contre un chiffre d'affaires retraité de 23,7 ME au 30 juin 2020. La filiale américaine Micasense cédée au 27 janvier 2021 n'est plus consolidée à compter du 1er janvier 2021 : le chiffre d'affaires 2020 est éliminé du chiffre d'affaires total 2020 afin d'obtenir une base comparable.

Le bon niveau de marge brute de ce 1er semestre 2021, à 73,4 % du chiffre d'affaires, stable par rapport au 1er semestre 2020

"continue de refléter la montée en puissance des offres et solutions dédiées aux professionnels et le retrait volontaire du marché des drones grand public", se félicite Parrot.

Le Groupe contient ses coûts opérationnels, à 37 ME, soit une diminution de 3,1 ME par rapport au 1er semestre 2020, et ce malgré une mobilisation forte des ressources en faveur de l'innovation et la non-récurrence des aides liées à la crise sanitaires (1,3 ME au 1er semestre 2020 contre 0,4 ME sur ce semestre).

En raison de la cession de Micasense au 1er trimestre 2021, le Groupe enregistre un produit opérationnel non courant de 16,2 ME, ramenant le résultat opérationnel du 1er semestre 2021 à -2,9 ME. Compte tenu d'un résultat financier de 0,5 ME et d'une quote-part du résultat des entreprises mises en équivalences de -0,5 ME, le résultat net consolidé part du Groupe s'établit à -2,8 ME, contre -22,1 ME au 1er semestre 2020.

"La croissance pourrait s'accélérer au 2ème semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité", explique Parrot.