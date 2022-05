Parrot recule malgré la très forte croissance

(Boursier.com) — Parrot abandonne plus de 5% à 5 euros en cette fin de semaine, victime de prises de profits après son point trimestriel. Le fabricant de drones a dévoilé, au titre de son 1er trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 MEn en croissance annuelle de 60% sur la base de son périmètre de référence, présenté à l'occasion de résultats annuels 2021. Entièrement consacré à la conception, au développement et à la commercialisation d'une offre de drones civils professionnels, combinant microdrones et solutions d'analyses d'images, le groupe enregistre les bénéfices de sa stratégie mise en oeuvre depuis fin 2018, dans un contexte d'accroissement de la demande pour ses technologies.

Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques, le groupe entend poursuivre une trajectoire de progression de son chiffre d'affaires 'nouveau périmètre' et saisir les opportunités offertes par l'adoption croissante des technologies drones au sein des entreprises et des organisations publiques. Le groupe porte toujours la plus grande attention à l'allocation de sa trésorerie, et sera prêt à réagir et à s'adapter si les conditions évoluaient.