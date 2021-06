Parrot : présente ANAFI Ai, son drone connecté en 4G

(Boursier.com) — Parrot dévoile ANAFI Ai, un drone qui établit de nouveaux standards pour les usages professionnels. ANAFI Ai est le premier drone à utiliser la 4G comme principale liaison de données entre le drone et l'opérateur.

La 4G révolutionne l'usage du drone. Les utilisateurs peuvent désormais piloter sans limite de transmission. La connectivité 4G du drone ANAFI Ai permet un contrôle précis, à n'importe quelle distance. Il reste connecté même derrière des obstacles, au-delà de la ligne de vue du télépilote (Beyond Visual Line Of Sight).

ANAFI Ai inclut pour la première fois un Secure Element à la fois dans le drone et dans son Skycontroller 4. La liaison 4G entre le drone et le téléphone de l'utilisateur est chiffrée. Le Secure Element protège à la fois l'intégrité du logiciel et la confidentialité des données transférées.

Parrot propose aux développeurs un kit de développement logiciel (SDK) permettant d'exécuter des fonctionnalités personnalisées dans le drone ANAFI Ai, pendant le vol. Le SDK donne accès à tous les capteurs de vol, y compris les capteurs d'évitement d'obstacles, la grille d'occupation et la connexion à Internet.

ANAFI Ai utilise des caméras stéréo pour détecter les obstacles dans toutes les directions et les éviter automatiquement. ANAFI Ai est équipé d'un capteur de 48 MP et d'une caméra 4K 60fps / HDR10 stabilisée pour capturer des images aériennes très détaillées et des séquences vidéo fluides.

Pionnier des drones grand public il y a 10 ans, Parrot souhaite aujourd'hui établir de nouvelles normes pour les drones professionnels. L'intelligence artificielle avancée, les vols autonomes, une imagerie de pointe, la précision de la photogrammétrie et la fiabilité de la connectivité 4G offrent aux professionnels de nouveaux outils, plus puissants que jamais.

ANAFI Ai sera disponible au cours du second semestre 2021 par le biais des distributeurs professionnels partenaires de Parrot et auprès des principaux vendeurs de drones pour entreprises.