Parrot : nouvelle étape du contrat américain de drones de reconnaissance

(Boursier.com) — Parrot va démarrer la production de son prototype de drone de reconnaissance à courte portée pour le Département de la Défense aux États-Unis. Le prototype final a en effet été approuvé pour entrer en production. C'est avec son partenaire NEOTech que Parrot s'associe pour finaliser la mise en place de sa chaîne de production aux États-Unis pour fabriquer le lot de prototypes de très haut standard qui seront livrés à l'US Army et à la DIU (Defense Innovation Unit) en juillet 2020.

Parrot rappelle qu'en avril 2019, l'US Army et la Defense Innovation Unit ont sélectionné Parrot et cinq autres fabricants de drones afin de développer des prototypes de drones de reconnaissance à courte portée à usage militaire. Parrot a donc développé un prototype de drone entre mai et novembre 2019, en axant ses efforts de recherche et développement à Paris sur la conception d'un drone dédié aux spécifications de l'US Army. Un prototype a été finalisé en novembre 2019 et mis en test jusqu'en janvier 2020. Les premiers résultats positifs ont encouragé Parrot à préparer cette phase d'industrialisation début 2020.