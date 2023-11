Parrot : net repli du chiffre d'affaires au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Parrot , leader européen des microdrones professionnels, réalise au 3ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 15,1 ME, en recul de -31% par rapport au 3ème trimestre 2022 qui constituait une base de comparaison élevée. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires consolidé est en repli annuel de -11%. Ce niveau d'activité est en ligne avec les attentes communiquées le 4 octobre dernier, à la suite de décalages de commandes ou de livraisons significatives d'équipements microdrones sur le 1er semestre 2024.

Le Groupe confirme ses perspectives 2023, à savoir : au moins 60 ME de chiffre d'affaires contre 71,9 ME en 2022, soit une baisse d'environ 16%, prenant en compte les deux activités du Groupe (solutions photogrammétries et microdrones). Il est rappelé que le Groupe a pris des mesures dans le courant du 2ème trimestre 2023 pour réduire sa consommation de trésorerie, dans l'attente d'une reprise de sa croissance, attendue comme significative, au 1er semestre 2024.