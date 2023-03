Parrot : le ROC s'établit à -19 ME

(Boursier.com) — Le groupe Parrot a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 MEUR, en croissance de 32 % (+24 % à taux de change constant).

La croissance des ventes, couplée à une allocation volontariste et maitrisée des ressources, permet au Groupe de ramener ses pertes opérationnelles courantes annuelles à -19 MEUR contre -34,9 MEUR à fin 2021. Les autres produits et charges opérationnels pour -0,9 MEUR amènent le résultat opérationnel 2022 à -19,9 MEUR quand celui de 2021 avait bénéficié de produits non récurrents d'un montant de 29,9 MEUR comptabilisés en lien avec les cessions de filiales en janvier et en octobre 2021.

Le résultat net ressort à -19,7 ME

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 68,5 MEUR à fin décembre 2022. La trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les autres actifs financiers courants s'élèvent à 68,5 MEUR, en diminution de 14,4 MEUR par rapport à la clôture de l'exercice précédent.