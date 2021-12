Parrot : le 1er drone professionnel compatible avec la 4G arrive en janvier 2022

(Boursier.com) — L 'ANAFI Ai de Parrot sera prochainement disponible sur le marché des drones professionnels. Ce nouveau modèle de Parrot, dont le prix débutera à 4.000 euros HT, sera disponible à partir de janvier 2022 chez ses principaux revendeurs hexagonaux.

L'objectif du Parrot ANAFI Ai est d'apporter un gain de temps et une praticité aux professionnels pour leurs missions de photogrammétrie, de mapping, d'inspection ou de surveillance avec un appareil conçu et dédié à ces usages. La cybersécurité est au coeur de cet outil dédié aux professionnels. Ainsi, le lien entre l'ANAFI Ai et l'utilisateur est protégé par un "Secure Element" offrant une identité unique à chaque appareil. Celui-ci assure également la protection des données transférées et garantit l'intégrité des softwares utilisés par le drone. ANAFI Ai intègre un système d'évitement d'obstacle multi-direction exclusif, un appareil photo 48 MP, une camera 4K 60fps, propose des temps de vols jusqu'à 32 minutes et pèse moins de 900 grammes.

Grâce à sa 7ème génération de l'application FreeFlight iOS, Parrot rend la photogrammétrie accessible. Les pilotes peuvent créer leur plan de vol par un simple clic sur le cadastre de l'édifice à "mapper". L'ANAFI Ai pourra ensuite mener sa mission de façon autonome en évitant les obstacles dans les environnements complexes. Lors de la mission, les images prises en vol sont directement transférées en 4G à Pix4Dcloud qui proposera, 2 heures après l'opération, aux utilisateurs de Pix4D le modèle 3D complet de l'édifice inspecté.

Le noyau de l'application FreeFlight 7 iOS est en open-source.