Parrot : l'activité recule de 20% au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Pour ce 3ème trimestre 2020, le Groupe Parrot réalise un chiffre d'affaires consolidé de 14,3 ME, en recul de 20% en base annuelle et en hausse de 13% par rapport au 2ème trimestre 2020, le plus impacté par les mesures destinées à freiner la pandémie de coronavirus.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires consolidé 2020 s'élève à 40,8 ME et la baisse annuelle est ramenée à -29%, contre -33% à la fin du 1er semestre 2020 ; cette tendance reste liée à la diminution des ventes de produits grand public et à l'évolution progressive du mix-produits en faveur des drones professionnels, visant à renforcer les marges.

Le chiffre d'affaires des logiciels de mesures et d'analyses de données relevées par des drones (Pix4D), faiblement impacté par la crise sanitaire, enregistre une croissance annuelle de 4% sur ce 3ème trimestre 2020, soutenue par l'élargissement de l'offre avec le lancement en début d'année de plusieurs solutions métiers (Pix4Dreact, Pix4Dsurvey, Pix4Dinspect, etc.). La filiale représente 40% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe et ne consomme pas de trésorerie.