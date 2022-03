Parrot : forte réduction des pertes

(Boursier.com) — Les changements de périmètre induits par les cessions expliquent le recul du chiffre d'affaires consolidé de 2021 de Parrot à 54,3 ME contre 57,3 ME à fin 2020.

Sur la base du nouveau périmètre de référence à compter de 2022, c'est-à-dire diminué des ventes des sociétés cédées et des produits grand public en fin de vie, le chiffre d'affaires 2021 s'élève à environ 40,4 ME en hausse annuelle de +17% et de +19% à taux de change constant.

Principalement grâce aux cessions de Micasense au 1er trimestre et de Sensefly au 4ème trimestre, le groupe enregistre un produit opérationnel non courant de 30,4 ME, ramenant le résultat opérationnel 2021 à -3,7 ME.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit à -1,9 ME contre -38,4 ME en 2020.

La trésorerie nette s'élève à 82 ME à fin décembre 2021.

Parrot, recentré, allégé et fort d'une offre professionnelle à la pointe de l'innovation, aborde cette année 2022 avec confiance dans sa stratégie, et vigilance quant à l'évolution de l'environnement international.

Parrot met en oeuvre un renforcement des synergies entre la R&D, les achats, et le suivi de la production. La hausse des ressources allouées à ces opérations s'accompagnera d'une gestion agile des approvisionnements. Ces démarches structurantes pourraient limiter la réduction des coûts en 2022 et leur efficacité reste fortement corrélée à l'évolution du contexte sanitaire en Chine, où la situation se dégrade en ce début d'année.

Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques difficilement prévisibles, le groupe entend poursuivre une trajectoire de progression de son chiffre d'affaires et saisir les opportunités offertes par l'adoption croissante des technologies drones au sein des entreprises et des organisations publiques.

Parrot porte toujours la plus grande attention à l'allocation de sa trésorerie, et sera prêt à réagir et à s'adapter si les conditions évoluaient.