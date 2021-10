Parrot finalise la cession de senseFly à AgEagle Aerial Systems Inc

(Boursier.com) — Parrot a finalisé la cession de sa filiale senseFly, comprenant senseFly SA (en Suisse), et senseFly Inc (aux Etats-Unis), à AgEagle Aerial Systems Inc, un fournisseur de premier plan de drones, de capteurs et de logiciels.

Pour cette transaction en numéraire et en actions valorisée à 23 millions de dollars US, un premier paiement d'environ 12,3 M$ a été reçu. Un second paiement en numéraire de 1,5 M$ est prévu dans les 90 jours suivant la clôture ainsi que l'équivalent de 3 M$ en actions AgEagle Systems, cotées au NYSE American. Un versement supplémentaire de 2,5 M$ est prévu à la fin de l'année 2022 et les derniers 2,5 M$ à la fin de l'année 2023, conformément aux termes et conditions de la vente.

La vente comprend également un accord visant à faciliter l'autonomie technologique de SenseFly et la transition avec l'acheteur.

A présent, Parrot va concentrer son expertise et ses ressources sur la croissance de ses activités dans le domaine des drones quadricoptères professionnels et des logiciels d'analyse de données aériennes.

Cette transaction permet de dégager des liquidités supplémentaires et de réduire les dépenses opérationnelles afin de favoriser la croissance de Parrot et sa position dans l'industrie des drones. Grâce aux capacités étendues des drones professionnels ANAFI, et des suites logicielles Pix4D, Parrot continue d'adresser ses principaux segments de marché : la cartographie 3D, la géomatique et l'inspection, la défense et sécurité, et l'agriculture.