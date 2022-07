Parrot, en pertes au premier semestre, vise une accélération de sa croissance

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Parrot s'élève à 30,5 ME, en croissance de 26%. Il est constitué à 99% de drones et de solutions professionnels et ne comprend plus les ventes des entités (MicaSense Inc, Sensefly SA, Sensefly Inc) cédées courant 2021 et qui contribuaient pour 4,7 ME au 1er semestre 2021. Excluant les revenus des entités cédées et ceux des produits grand public, le chiffre d'affaires à périmètre comparable s'élève à 30,1 ME, contre 17,5 ME au 1er semestre 2021, soit une croissance de 72 %. Le groupe estime que 9% des ventes de micro-drones sont directement liées au conflit en cours en Ukraine. Le taux de marge brute ressort à 80% pour la période, contre 73% au 1er semestre 2021. La hausse traduit principalement un effet mix favorable des équipements drones professionnels, et des reprises de provisions, certaines relatives à l'écoulement d'anciennes gammes de produits entièrement dépréciées, ou d'autres devenues sans objets.

Pour ce 1er semestre 2022, les dépenses opérationnelles consolidées s'élèvent à 36,4 ME, contre 37 ME pour la même période en 2021. 0,4 ME issus de dispositifs de soutien économique durant la crise sanitaire comptabilisés en 2021, ne le sont pas en 2022. Les cessions génèrent une diminution des dépenses opérationnelles de 5,4 ME, majoritairement réallouées à la R&D du groupe, notamment dans la continuité de l'augmentation de capital de 10 MCHF au profit de Pix4D réalisée en février 2022. Il en résulte une stabilité des dépenses de R&D à 20,8 ME sur ce 1er semestre, stable par rapport au 1er semestre 2021. Pour sa prochaine phase d'innovation le groupe table sur l'intelligence artificielle et une connectivité élargit pour automatiser les missions et process sur tous types de sites ou d'infrastructures.

La diminution (-27%) des dépenses commerciales et marketing, qui s'établissent à 5,6 ME contre 7,7 ME au 1er semestre 2021, traduit principalement l'effet des cessions couplé à la maîtrise des budgets marketing BtoB.

La quasi-stabilité (-3%) des dépenses de production et de qualité atteste de la bonne gestion des achats et des approvisionnements. La hausse des frais généraux et administratifs (+26%) sur ce 1er semestre 2022 reflète principalement des incidences non récurrentes qui avaient impacté 2021 à la baisse (reprise de provisions pour litiges) et impactent 2022 à la hausse (recrutements, constitutions de provisions sociales).

À fin juin 2022, le résultat opérationnel courant s'améliore de 7 ME et la perte opérationnelle courante du semestre ressort à -12,1 ME, contre -19,2 ME à fin juin 2021. Les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 514 (448 au 31/12/2021 et 547 au 30/06/2021) auxquels s'ajoutent 63 prestataires externes (49 au 31/12/2021 et 50 au 30/06/2021). 56 personnes ont rejoint le groupe sur ce 1er semestre 2022, dont 34 à la R&D.

Les charges opérationnelles non courantes de -4,2 ME concernent les incidences des cessions. D'une part, une moins-value sur la vente des actions AgEagle Systems Inc reçues en paiement de l'équivalent de 3 M$ correspondant à une partie de la cession de Sensefly. Ces actions ont été cédées courant mars pour un montant total de 1,8 MEUR (2 M$) sur le marché NYSE American, soit une moins-value de 0,8 MEUR (ou 1 M$). D'autre part, des négociations engagées avec l'acquéreur en juin ont été signées ce 22 juillet et prises dans les comptes au 30 juin portant sur le paiement anticipé et la sécurisation des sommes restant dues en 2022 et en 2023, soit environ 7,5 M$. Un paiement de 3,7 M$ est désormais attendu ces prochains jours, l'écart de 3,7 M$ fait l'objet d'une provision au 30 juin 2022. Pour rappel, en juin 2021, un produit opérationnel non courant de 16,2 ME lié à la cession de Micasense en début d'année 2021 avait été comptabilisé. Le résultat opérationnel au 30 juin 2022 est ainsi ramené à -16,3 ME.

Compte tenu d'un résultat financier de 3,1 ME et d'une quote-part du résultat des entreprises mises en équivalences de -0,9 ME, la perte nette consolidée part du groupe s'établit à 14,1 ME au titre du 1er semestre 2022.

La trésorerie nette au 30 juin 2022 s'élève à 70 ME, contre 82 ME à fin décembre 2021, hors impact IFRS 16. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élève à 70 ME, soit une consommation de 12,8 ME sur les 6 premiers mois de 2022.

Parrot, recentré et fort d'une offre professionnelle de pointe, aborde cette année 2022 avec confiance dans sa stratégie, et vigilance quant à l'évolution de l'environnement international. Sur ce 2ème semestre, les livraisons de commandes reçues des institutions de défense de pays de l'OTAN génèreront "une nouvelle accélération de la croissance". Le groupe continue d'allouer ses ressources à une roadmap R&D ambitieuse. En s'appuyant sur ses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'intégration croissante entre les équipements et les logiciels, Parrot entend continuer de faciliter l'adoption des technologies drones et proposer de nouveaux cas d'usage, adaptés aux besoins des professionnels, des entreprises et des institutions dans les domaines de la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, la Défense et la Sécurité, et l'agriculture de précision.

De plus, afin de sécuriser ses capacités de production à moyens et longs termes, et répondre à l'intérêt croissant pour ses micro-drones en ce début d'année, Parrot met en oeuvre un renforcement des synergies entre la R&D, les achats, et le suivi de la production. La hausse des ressources allouées à ces opérations s'accompagnera d'une gestion agile des approvisionnements. Ces démarches structurantes limitent la réduction des coûts en 2022 et leur efficacité reste fortement corrélée à l'évolution du contexte sanitaire en Chine, où la situation se dégrade en ce début d'année.

Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques difficilement prévisibles, le groupe entend poursuivre une trajectoire de progression de son chiffre d'affaires 'nouveau périmètre' et saisir les opportunités offertes par l'adoption croissante des technologies drones au sein des entreprises et des organisations publiques. Le groupe porte toujours la plus grande attention à l'allocation de sa trésorerie, et sera prêt à réagir et à s'adapter si les conditions évoluaient.