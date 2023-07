Parrot : en perte de 22,5 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — En séance, l'action Parrot décroche de 10%, au-dessous des 4 euros, après la publication des comptes semestriels.

Au 1er semestre 2023, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 31,6 millions d'euros en croissance de 3,3% (+1,6 % à taux de change constant) par rapport à 2022 (30,5 ME). Les ventes de microdrones professionnels, ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 0,5% et représentent 49% du chiffre d'affaires du Groupe.

Le 2e trimestre s'inscrit sur une base de comparaison élevée (le chiffre d'affaires microdrones était en hausse annuelle de 125 % au 2ème trimestre 2022) liée aux premiers mois de la guerre en Ukraine, à des livraisons pour les forces anglaises et à 0,4 ME de ventes d'anciens produits arrêtés. Les onze solutions de photogrammétrie dédiées à l'analyse d'images dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 51% de chiffre d'affaires et sont en croissance de 6,5%.

Sur la période le Groupe Parrot a généré une marge brute de 24,1 ME, soit 76,5% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du groupe est une perte de -22,5 ME au 30 juin 2023 (-14,2 ME au 30 juin 2022).

Evolution de la trésorerie

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 44,8 ME à fin juin 2023 (68,5 ME à fin décembre 2022). Le Groupe n'a pas de dette financière.

La trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles (25,7 ME) reflète les ressources allouées aux opérations, ainsi qu'une augmentation du besoin en fonds de roulement, à 9,6 ME (4,8 ME au 30 juin 2022). La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à -3,1 ME, constituée pour 1,9 ME de contrats de location dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16.

Perspectives

Parrot continue de se mobiliser pour générer de la croissance en 2023. Néanmoins, le rythme difficile à prédire des prises de commandes limite actuellement la visibilité du Groupe sur son niveau de chiffre d'affaires à fin 2023. Les ventes seraient alors reportées sur l'exercice 2024.

Le Groupe a pris les mesures pour réduire sa consommation de trésorerie sans impacter sa capacité à servir la hausse attendue des commandes. Les choix stratégiques de Parrot induisent une diminution d'environ 20% des effectifs du groupe, effective dans le courant du 2ème semestre 2023. Parrot entend notamment profiter pleinement de sa nouvelle organisation industrielle pour réaliser une économie d'environ 13 ME en année pleine.

La stratégie mise en oeuvre permettra de réduire la consommation de trésorerie au 2e semestre et plus significativement en 2024, dans la limite du besoin en fonds de roulement qui viendrait soutenir l'accélération de la croissance.