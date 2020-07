Parrot dévoile ANAFI USA

(Boursier.com) — Parrot, groupe européen leader dans le domaine des drones, dévoile ANAFI USA : "un drone professionnel unique qui combine une sécurité totale des données avec des fonctionnalités faciles à utiliser qui ont conduit à l'adoption des drones par le grand public ces dernières années".

ANAFI USA est un drone très puissant qui a été conçu pour les équipes de premiers secours, les pompiers, les équipes de recherche sur le terrain, les structures en charge de la sécurité, ainsi que les professionnels de la surveillance et de l'inspection. Il est équipé d'un puissant zoom 32x, de la vidéo HDR en 4K et de fonctions d'imagerie thermique, tout en étant une plateforme de caméra aérienne ultra-portable, sécurisée et durable.

Fabriqué aux Etats-Unis, le modèle ANAFI USA offre les mêmes prestations haut de gamme -sécurité, endurance et qualité d'imagerie de pointe - que le drone Short-Range Reconnaissance (SRR) que Parrot a créé pour l'armée américaine. Ses fonctions de chiffrement et de confidentialité des données sont en parfaite conformité avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), garantissant ainsi le plus haut niveau en matière de protection de la vie privée et de sécurité pour les missions sensibles.