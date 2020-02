Parrot : des micro-drones pour l'armée suisse

(Boursier.com) — Parrot a été sélectionné pour équiper les Forces Armée Suisse en micro-drones, dans le cadre de l'appel d'offre 'Programme Suisse Mini UAV' (Suisse MUAS) contre des acteurs majeurs du drone civil. L'expertise de Parrot dans les drones professionnels, la performance de ses solutions dédiées à la Défense et à la Sécurité, et le niveau de cyber-sécurité élevé requis par les forces armées suisses ont été selon Parrot "des atouts déterminants dans le choix final". L'appel d'offre lancé début 2019 par armasuisse, l'agence fédérale responsable des achats des forces armées suisses, est destiné à obtenir un solution efficiente et compétitive pour accompagner les troupes dans le déploiement des micro-drones dans les opérations militaires.

La sécurité des personnes et des militaires, et la connaissance du terrain, peuvent être significativement renforcées et facilement déployées grâce aux drones performants, légers et évolutifs développés par Parrot, se félicite le groupe.

Les spécifications produits, quantités et montants ne sont pas divulgués. "Ce projet structurant marque une nouvelle avancée pour le Groupe Parrot dans le domaine de la sécurité et de la défense sur lequel le Groupe travaille depuis 2018. A cette occasion, le groupe se mobilisera avec sa filiale senseFly qui sera en charge de l'accompagnement opérationnel en Suisse", ajoute Parrot.

L'impact financier de ce projet "sera modeste sur les résultats du groupe", mais ce nouveau contrat souligne "la qualité des innovations technologiques développées par Parrot et sa position de premier plan sur le marché du drone civil". Il s'ajoute au contrat de développement signé avec l'Armée américaine en mai 2019 pour la nouvelle génération de drones compacts, dédiée à la surveillance du programme SRR (Short Range Reconnaissance). Ces avancées confirment l'excellence de la R&D du groupe et témoignent de la qualité de la stratégie et du positionnement, notamment sur les secteurs professionnels et en particulier dans le domaine de la Défense et la Sécurité, conclut le groupe.