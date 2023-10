Parrot décroche !

(Boursier.com) — En séance l'action Parrot plonge de 15,3% à 2,71 euros. Le spécialiste européen des drones a lancé un avertissement avant l'ouverture du marché.

La visibilité de Parrot sur son niveau de chiffre d'affaires à fin 2023 est maintenant limitée en raison de la situation économique et de délais administratifs. Le groupe prévoit un décalage de prises de commandes ou de livraisons significatives d'équipements microdrones sur le 1er semestre 2024.

Par conséquent à l'issue du 1er semestre 2023, Parrrot estime qu'il pourra réaliser "au moins 60 millions de chiffre d'affaires consolidé en 2023" (71,9 ME en 2022), soit une baisse d'environ 16 %, en prenant en compte les deux activités principales du Groupe : solutions photogrammétries et microdrones. Au cours du 2e trimestre, Parrot a pris des mesures pour réduire sa consommation de trésorerie alors que le 3e trimestre 2022 était une base de référence élevée comptant pour 30% du chiffre d'affaires de l'année, à 21,6 ME.