Parrot : chiffre d'affaires consolidé en hausse de 16% au T1

(Boursier.com) — Parrot a réalisé au 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 millions d'euros, en croissance de 16%. Les ventes de microdrones professionnels, principalement ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 22% et représentent 56% du chiffre d'affaires du Groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 44% de chiffre d'affaires et sont en croissance de 7%.

Parrot se mobilise pour poursuivre sa croissance en 2023. Elle constitue l'axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui peut également adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance.