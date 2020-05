Parrot : chiffre d'affaires consolidé de 13,8 ME, en recul de 23% au T1

(Boursier.com) — L'activité du 1er trimestre 2020 de Parrot s'est inscrite dans le contexte de la propagation de la crise sanitaire et économique en Europe et d'un plan de route amené à favoriser la dynamique commerciale au second semestre. Ces deux facteurs se traduisent par un chiffre d'affaires consolidé de 13,8 ME, en recul de 23% par rapport au 1er trimestre 2019 avec un recul marqué des ventes à partir de la mi-mars lié aux fermetures des commerces non essentiels et la limitation des flux de transports. Le ralentissement des activités commerciales concerne en particulier les équipements (drones et capteurs) tandis que les ventes de logiciels, dématérialisées, ont mieux résisté.

Dès le début du mois de mars 2020, le Groupe a pris des dispositions sanitaires ayant abouti à la mise en place du télétravail pour la majorité des employés ; toutes les infrastructures et systèmes le permettant, la continuité de l'activité est assurée tout en tenant compte de la protection des équipes. Des mesures de chômage partiel prises à partir du mois d'avril ont ciblé les fonctions supports et n'affectent pas les capacités en matière de recherche et développement. Le Groupe n'a pas rencontré de difficulté d'accès aux composants ou de production.

En liaison avec les mesures prises en Europe et la propagation du COVID-19 aux États-Unis et en Amérique du sud, le Groupe s'attend à ce que l'impact de la crise sanitaire soit plus marqué au 2ème trimestre. Pour ce premier semestre, le faible niveau d'activité ne sera que partiellement compensé par les dispositifs de chômage partiel permis dans certains pays.

Le Groupe reste focalisé sur la préparation du 2nd semestre et la reprise de la demande commerciale, et sur l'avancement de ses programmes de développement en propre ou pour le compte de l'US Army. Dans ce cadre Parrot Drones a annoncé mi-mai un nouveau partenariat industriel avec un EMS (Electronic Manufacturing Supplier) américain pour fabriquer dans ce pays de premiers prototypes de son drone dédié au programme américain SRR. Les résultats finaux de cet appel d'offre sont toujours attendus cet été.

Pendant cette période, le Groupe s'est également attaché à mettre ses ressources au service d'initiatives vertueuses : les équipes de Parrot Drones ont partagé leur expérience en matière de conception et d'intégration de moteurs pour le projet de respirateur opensource MakAir, des programmes pédagogiques et commerciaux dédiés à la gestion des cultures, et des partenariats dans le domaine de la sécurité civile et de la protection de l'environnement ont été déployés par Parrot Drones, senseFly et Pix4D.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire : Mardi 16 juin 2020 à huis clos.

Résultats du 1er semestre 2020 : Jeudi 30 juillet 2020 après bourse