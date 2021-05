Parrot a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,4 ME au T1

(Boursier.com) — Au titre du 1er trimestre 2021 le Groupe Parrot a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,4 ME. La filiale américaine spécialisée dans les capteurs pour l'agriculture de précisions (Micasense) cédée au 27 janvier 2021 n'est plus consolidée à compter de ce 1er trimestre 2021, et le chiffre d'affaires est éliminé sur 2020 pour obtenir une base comparable.

Le recentrage sur les drones professionnels porte ses fruits : à taux de change constant le chiffre d'affaires du Groupe (base comparable) est en croissance de 6,5% (stable à taux de change courant) par rapport au 1er trimestre 2020.

Sur la période, la dynamique commerciale est marquée par :

-la hausse de 50,5% du chiffre d'affaires des micro-drones (+56,9% à taux de change courant), à 4,8 ME, est portée par la forte croissance des ventes de micro-drones professionnels de la gamme ANAFI, et en particulier ANAFI USA. La dynamique commerciale auprès des clients professionnels et des gouvernements compense largement la diminution volontaire des ventes de produits grands publics. La performance du 1er trimestre ne tient pas compte d'une première commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes qui seront livrés au début du 2ème semestre.

-un chiffre d'affaire de 5,6 ME généré par les logiciels d'analyses de données. Le recul de 8,8% (-2,1% à taux de change constant) reflète une moindre utilisation de ses logiciels, freinée par les conditions météorologiques limitant les vols de drones cet hiver, suivi d'une très bonne reprise en mars et avril. L'activité atteste par ailleurs de la montée en puissance des solutions métiers lancées fin 2019 et de la croissance continue du nombre d'utilisateurs, portée par une organisation commerciale renforcée, passant de 2 à 4 équipes dédiées à la ventes réparties sur 4 régions (Amérique du Nord, Europe du Sud et Amérique Latine, Asie Pacifique et Chine, Europe du Nord).

-le renouvellement complet de la gamme de drones professionnels à voilure fixe, avec 3 nouveaux modèles d'eBee adaptés à différents besoins et marchés, présentés en février 2021 et très peu contributifs sur la période. Avec un faible impact de la crise sanitaire au 1er trimestre 2020, accentuant la base de comparaison, et un rythme d'investissement des clients retardé par les conditions météorologiques cet hiver, le chiffre d'affaires ressort en recul de 36% à 2,2 ME.

Pendant ce 1er trimestre de montée en charge de la production, senseFly s'est focalisé sur le déploiement commercial et marketing de sa nouvelle gamme, notamment auprès de nouveaux distributeurs spécialisés dans le secteur de la défense et de la sécurité et enregistre les premières ventes d'un modèle spécialement destiné à ce marché.

Perspectives 2021

La stratégie menée par le Groupe depuis 2018, s'appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur sur les marchés professionnels, porte ses fruits. Comme anticipé, les effets de périmètre liés l'évolution du portefeuille de produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le Groupe qui a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant quant aux tensions sur le marché des composants, et à l'évolution du contexte sanitaire.

Parrot continue de capitaliser sur sa capacité d'innovation, la qualité de ses produits et une attention permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, la croissance pourrait s'accélérer au 2ème semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale mixte : Mercredi 16 juin 2021 à 8h30, à huis clos.

Résultats du 1er semestre 2021 : Vendredi 30 juillet 2021 après bourse.