Parot : le groupe termine l'année écoulée sur un résultat net de -5,1 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe Parot s'établit à 560,2 ME, en progression de +6,9%, porté par l'activité Véhicules d'Occasion qui poursuit sa croissance, avec un chiffre d'affaires de 206,4 ME vs 187,3 ME en 2018, +11%.

Le résultat d'exploitation ressort à -1,5 ME sur l'ensemble de l'exercice 2019.

Quant au résultat net, il est de 5,1 ME contre -2,9 ME.