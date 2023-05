Parot : croissance à deux chiffres pour débuter l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit à 102,6 MEUR contre 91,0 MEUR sur le T1 2022, soit une croissance de +12,8% et de +17,6% en comparable, tenant compte de la cession le 30 novembre dernier de la plaque Parot Automotive Centre (concession VP de Châteauroux).

A l'issu de ce très bon premier trimestre, le Groupe demeure confiant sur ses perspectives 2023. Les carnets de commandes VN restent à un niveau élevé, même si la dynamique commandes est moindre qu'en 2022 et rend plus difficile la visibilité sur la toute fin d'année 2023 et le début de l'année 2024.