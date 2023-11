Parot : chiffre d'affaires en hausse de +6,6% à fin septembre

(Boursier.com) — Le groupe de distribution automobile Parot a présenté un chiffre d'affaires à fin septembre 2023 de 281,5 ME, en hausse de +6,6% sur un an et de +10,9% en comparable, tenant compte de la cession le 30 novembre 2022 de la plaque Parot Automotive Centre (concession VP de Châteauroux).

Fin septembre, sur l'activité Véhicules Neufs, à périmètre comparable, le volume de ventes ressort en hausse de +4,7% pour une progression en valeur de +20,3%. Fin septembre, en comparable, l'activité Véhicules d'Occasion recule en valeur et en volume de -4,8%. Ce recul provient de l'activité de négoce BtoB du Groupe (VO3000). Les activités de vente de VO aux particuliers affichent pour leur part une hausse de +23% en chiffre d'affaires et de +10% en volume.

Parot confirme ses perspectives favorables pour la fin de l'année 2023. " Les carnets de commandes combinés au rythme de livraison des constructeurs en VN donnent une visibilité tout à fait satisfaisante sur le dernier trimestre, tant en terme de chiffre d'affaires que de rentabilité. Les équipes sont désormais concentrées sur le premier semestre 2024 dont la visibilité est plus réduite ", explique le groupe.