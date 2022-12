Parot : cession de la concession de Châteauroux

(Boursier.com) — Le groupe Parot a confirmé la cession de sa concession Parot Automotive de Châteauroux. La vente a été réalisée en date du 30 novembre 2022. En 2021, cette concession exploitée e sous les marques Ford, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Alfa-Romeo avait réalisé un chiffre d'affaires de 13 ME pour une perte de 0,4 ME.