Parot annonce être entré en négociation exclusive pour la cession de son pôle Premium

Parot annonce être entré en négociation exclusive pour la cession de son pôle Premium









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Parot est entré en négociation exclusive en vue de céder l'intégralité de son pôle Premium exploitant les marques BMW et MINI. Ce pôle, constitué de deux entités juridiques, abrite 4 concessions à Brive (19), Limoges (87), Bordeaux-Centre (Quai des Marques, 33) et Bordeaux-Brienne (33). En 2018, il avait généré une perte nette de 1 ME pour un chiffre d'affaires de 90,2 ME.

Par ailleurs, le Groupe PAROT confirme la cession effective depuis décembre 2019 des 4 concessions Ford de Blois (41), Bourges (18), Orléans-Nord et Ford & Mitsubishi d'Orléans-Sud (45). Elles avaient réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 ME en 2018 pour une perte nette d'1,6 ME.

Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot, a déclaré : "Avec la mutation de Zanzicar.fr, devenu depuis le 1er janvier dernier une vitrine VO intégrée au service des offres toutes marques notre Groupe, ces opérations de cession achèvent le plan de rationalisation décidé pour l'ensemble des activités pesant négativement sur notre rentabilité. Nous abordons ainsi 2020 avec détermination, sérénité, et l'assurance d'un retour à la rentabilité; avec l'ambition d'appuyer notre croissance sur le développement organique de nos 3 piliers forts et historiques : la distribution de nos marques VP généralistes, le VO, et bien sûr, nos activités VU et VI."

Prochaine communication le jeudi 27 février 2020 (après Bourse) avec le Chiffre d'Affaires annuel 2019.