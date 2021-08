Parker-Hannifin s'offre Meggitt pour 6,3 Mds£

(Boursier.com) — Parker -Hannifin, géant US de l'aérospatiale et de la défense, annonce l'acquisition programmée de son rival britannique Meggitt pour un montant de 6,3 milliards de livres - environ 8,8 milliards de dollars. L'Américain s'engage par ailleurs à maintenir une forte présence au Royaume-Uni. Le conseil d'administration de Meggitt recommandera l'offre, qui matérialise une belle prime de plus de 70% sur la clôture de vendredi en bourse. Il s'agit de la plus importante acquisition de l'histoire de Parker-Hannifin, dont le PDG Tom Williams mène une stratégie de croissance externe dynamique. Parker avait déjà acquis le spécialiste de la science des matériaux Lord Corp. en 2019 pour 3,7 milliards de dollars...