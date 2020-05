Paris fait appel à JCDecaux pour équiper 2.000 abris-voyageurs et sanisettes de distributeurs de solution hydroalcoolique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin d'accompagner le déconfinement et d'assurer la sécurité de chacun, la Ville de Paris et JCDecaux déploient des distributeurs gratuits de solution hydroalcoolique dans l'espace public.

A partir du 11 mai, ce sont près de 2.000 mobiliers urbains qui seront ainsi progressivement équipés de distributeurs de solution hydroalcoolique : 1.500 abris-voyageurs (soit 3 sur 4) et l'ensemble des 435 sanitaires automatiques.

Ces distributeurs disposeront d'une capacité de 5 litres permettant 3.300 usages, et seront réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux. Au total, ce sont ainsi près de 6,5 millions de gestes de désinfection qui pourront être effectués chaque semaine grâce à ces distributeurs installés sur ces mobiliers urbains JCDecaux dont le maillage contribuera à sécuriser les trajets quotidiens des Parisiens et des visiteurs.

Grâce à l'investissement de la Ville de Paris et la réactivité des équipes de JCDecaux, une solution pragmatique pour intégrer des distributeurs de solution hydroalcoolique à ces mobiliers a été conçue, avec agilité et rapidité, au service de l'intérêt général.

Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Je tiens à remercier la Ville de Paris pour la confiance qu'elle a accordée à JCDecaux dans la mise en oeuvre de ce projet ambitieux d'utilité publique. Cette nouvelle fonctionnalité que nous proposons est, en effet, déployée dans un temps record, un mois seulement après la demande de la Ville de Paris. Ce dispositif a, par ailleurs, retenu l'intérêt de nombreuses villes en France et dans le monde. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et grâce à la réactivité de nos équipes, la dimension servicielle du mobilier urbain JCDecaux s'adapte et se renforce pour répondre aux besoins des citoyens ".

Anne Hidalgo, Maire de Paris, a commenté : "La Ville de Paris est heureuse du partenariat noué avec JCDecaux pour mettre en place ce dispositif innovant qui facilitera le respect des gestes barrières et permettra d'assurer plus de sécurité sanitaire aux Parisiens lors de leurs trajets et dans leur vie quotidienne. Il vient compléter l'offre de gel déjà mise en place dans les équipements municipaux parisiens".