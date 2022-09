Paris en ligne : pourquoi la FDJ mise sur ZEturf ?

(Boursier.com) — FDJ signe l'une des belles progressions du jour à Paris avec un titre qui avance de 2,6% à 32,2 euros. L'opérateur de la loterie nationale est entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf. Deuxième acteur du marché français des paris hippiques en ligne, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 ME en B2B. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker.

Le montant de l'acquisition potentielle n'a pas été communiqué mais 'Les Echos' évoque une valeur d'entreprise de 200 ME environ pour 100% du capital que rachèterait FDJ. Compte tenu de sa situation financière très solide, la taille de la cible parait tout à fait absorbable sans modifier significativement la structure financière de FDJ, explique Oddo BHF. Pour l'analyste, cette opération revêt un fort sens stratégique, positive pour la croissance et la diversification de FDJ dans les paris en ligne, sans être transformante à l'échelle du groupe.

Le broker maintient néanmoins sa recommandation 'neutre' et sa cible de 37,5 euros sur FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient (croissance normative des mises de 5/6% par an, +7/8% en EBITDA), d'un bilan sain permettant un retour régulier aux actionnaires et du M&A potentiel, mais dont l'enquête de la Commission européenne devrait peser sur l'equity story au cours des prochains mois, avec une procédure à priori longue (procédures d'appels possibles, pas de décision attendue avant fin 2022 voire début 2023). Au cours actuel, FDJ se traite 8x VE/EBITDA 2023, soit une prime de 10% par rapport à ses principaux comparables (Tabcorp, OPAP, Flutter, Entain).