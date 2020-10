Parfex : l'activité revient à l'équilibre au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Parfex affiche un chiffre d'affaires en recul de -7,8% après 9 mois à 15,85 ME, contre 17,20 ME un an plus tôt. Après le +10% du 1er trimestre puis l'effondrement de -31% du 2ème trimestre, le groupe est parvenu à quasiment équilibrer l'activité au 3ème trimestre à 5,29 ME.

Parfex anticipe une stabilité de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre.