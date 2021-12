Paref va gérer l'immeuble Trade, à Francfort

(Boursier.com) — Le Groupe Paref a finalisé la signature d'un contrat de gestion pour l'immeuble de bureaux "Trade", d'une superficie de 29.000 m2, situé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne.

Situé à 5 minutes de la gare centrale et à 15 minutes de l'aéroport, l'immeuble "Trade" est stratégiquement situé dans le centre-ville de Francfort. Initialement construit en 2002 pour la Commerzbank, l'actif "Trade" a été acquis par le Groupe Fosun avec pour ambition de le restructurer et de l'adapter aux meilleurs standards du marché, et conforme à la stratégie ESG de Paref qui vise à intégrer la question de la durabilité dans les phases de conception et de construction. Cet immeuble, dont la livraison est prévue courant 2025, sera géré par le Groupe Paref pour le compte de la compagnie d'assurances Fidelidade. Il développera plus de 29.000 m2 de bureaux répondant aux exigences les plus élevées des utilisateurs finaux.

Le Groupe Paref continue ainsi de renforcer son expertise dans la gestion de projets de restructuration et de développement d'actifs complexes et de grandes tailles. Il s'agit du 2e actif de taille conséquente géré par les équipes, après l'immeuble "The Medelan" situé au centre de Milan en Italie. Grâce au soutien renouvelé du Groupe Fosun, actionnaire majoritaire, ce nouveau projet permet au Groupe Paref d'accélérer le développement de son activité de gestion pour compte de tiers institutionnels.

"Le Groupe Paref continue d'obtenir de nouveaux mandats afin de consolider sa stratégie globale à travers l'Europe en créant des revenus à long terme pour ses actionnaires. Nous sommes ravis de déployer notre expertise en gestion d'actifs, notamment pour des actifs d'envergure dans des villes centrales et dynamiques telles que Francfort", commente Antoine Castro - Directeur Général du Groupe Paref.