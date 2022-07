Paref : une supervision ESG "de haute qualité"

(Boursier.com) — Paref a lancé sa stratégie "ESG Create MORE", afin de contribuer à la société dans son ensemble et de créer davantage de valeur et de croissance durable pour toutes les parties prenantes. La stratégie sera soutenue par les plans d'actions et les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Le Conseil d'administration a mis en place le nouveau Comité ESG pour apporter un soutien supplémentaire aux initiatives ESG. Cet organe de surveillance est composé de 3 membres du Conseil d'administration ainsi que de deux experts externes. Dietrich Heidtmann préside le comité ESG, en tant qu'administrateur indépendant, président du comité d'audit et membre du comité d'investissement. Les autres membres du conseil d'administration sont Antoine Castro, président et directeur général, ainsi que Yufei Jin, administrateur, membre du comité d'audit et du comité de nomination et de rémunération. Les deux experts externes ont été sélectionnés pour approfondir les 3 piliers définis par le groupe dans le cadre du plan Create MORE. Sander Paul von Tongeren, est le fondateur et l'ancien PDG de GRESB. Il apporte son expertise de l'immobilier et de la finance durables, des données ESG et des technologies propres. Ella Etienne-Denoy est la Présidente et Directrice Générale de GreenSoluce/CBRE. Elle apportera son expertise en matière d'immobilier durable, de finance et de smart city.

La gouvernance s'appuiera sur les principes et recommandations des Nations Unies, de la Taxonomie européenne et du Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable, ainsi que sur le code de gouvernance de MiddleNext.