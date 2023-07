Paref : Un 1er semestre 2023 soutenu par une performance opérationnelle solide

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Paref, réuni le 27 juillet 2023, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2023.

Le Conseil d'Administration a coopté de nouveaux administrateurs de qualité : Fumihiko Niwa, Guanghui Qi et Pengpeng Sia. Professionnels reconnus de la finance et de l'immobilier au niveau international, ils rejoignent un conseil composé par ailleurs d'Antoine Castro, Michaela Robert, Dietrich Heidtmann, Mingtao Liu, Valérie Guillen et la société Anjou Saint Honoré représentée par Mark Goh. Les trois nouveaux administrateurs prennent la suite au sein du conseil de Lingyu Cai, Yufei Jin et Liang Shan suite à leurs départs. Ces nominations seront ratifiées lors de la prochaine Assemblé Générale de la société.

Le patrimoine sous gestion du Groupe continue de progresser et dépasse les 3 milliards d'euros au 30 juin 2023, soit +2% vs 31 décembre 2022. Avec 189 ME en compte propre (-2% vs 31 décembre 2022), le groupe revendique 2.872 ME gérés pour compte de tiers (+2% vs. 31 décembre 2022).

Les revenus locatifs nets sont en hausse de 34%, soit 4,2 ME au 1er semestre 2023. Le taux d'occupation financier des actifs détenus en propre est de 99,1%, stable par rapport à fin 2022. La maturité moyenne pondérée des baux est en hausse, à 5,1 ans au 30 juin 2023, contre 4,2 ans au 31 décembre 2022.

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) s'établit à 121,4 euros par action, soit -5% par rapport à 128 euros par action au 31 décembre 2022. Le ratio d'endettement (LTV) reste stable à 27%.

"Dans un contexte marqué par la hausse des taux d'intérêts et la baisse du volume des transactions, les équipes de PAREF ont réussi à afficher une performance opérationnelle solide, où la diversification de notre modèle continue de porter ses fruits. Notre activité immobilière bénéficie de revenus locatifs croissants, d'un taux d'occupation élevé et de baux plus longs. Nous continuons d'améliorer l'état locatif de notre patrimoine, de déployer notre plan stratégique ESG "Create More", et de poursuivre la digitalisation de nos processus et de nos services au bénéfice de l'expérience clients. Je salue également l'arrivée de nouveaux membres au sein de notre Conseil d'Administration, qui se renforce ainsi en expérience et en qualité" commente Antoine Castro, Président & Directeur Général du Groupe PAREF.