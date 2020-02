Paref : résultat net consolidé de 13,5 ME

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Paref, réuni le 19 février 2020, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours.

Il en ressort des indicateurs financiers solides et en forte croissance avec un résultat net consolidé de 13,5 ME vs. 11,8 ME en 2018 (+14%). Les commissions nettes s'inscrivent à 14 ME contre 13 ME en 2018 (+7%). L'ANR EPRA triple net EPRA se situe à 108 euros par action (+9%).

Le Ratio d'endettement s'établit à 28% suite à l'acquisition des étages dans la Tour Franklin.

Le patrimoine sous gestion atteint 2,2 milliards d'euros (+37%). 1.987 ME sont gérés pour compte de tiers, principalement sous la forme de SCPI2 et d'OPCI3 grâce à 267 ME de collecte brute réalisée en 2019, contre 236 ME en 2018 (+13%). 197 ME d'actifs sont détenus en compte propre (+42%).

Le groupe propose un dividende de 4 euros par action pour l'exercice 2019 payable en espèces ou en actions, soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale qui se réunira le 28 avril 2020.

"Le Groupe PAREF a franchi de nouvelles étapes majeures en 2019 dans une optique d'innovation et d'internationalisation. Présent dans deux nouveaux pays (Italie et Suisse), le Groupe a également lancé deux nouvelles SCPI qui investissent à l'international et gère désormais un projet d'envergure à Milan pour le compte d'un investisseur institutionnel. Par ailleurs, suite au refinancement du Groupe finalisé début 2019 et aux cessions réalisées, PAREF a déployé ses capitaux avec l'acquisition d'étages dans la Tour Franklin (La Défense, Paris). Fort de ces succès et d'équipes renforcées et engagées, le Groupe PAREF affiche à nouveau des résultats financiers en forte croissance et s'est doté des moyens nécessaires pour accélérer son développement" a déclaré Antoine Onfray, Directeur Général Délégué.