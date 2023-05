Paref : restructure l'un de ses actifs de bureaux

(Boursier.com) — Paref lance les travaux de restructuration et de surélévation de son actif parisien situé rue Léon Frot, dans le 11ème arrondissement. Construit dans les années 1980, l'immeuble a été acquis en 2016 par la foncière cotée du Groupe Paref dans le cadre d'un appel d'offres remporté auprès de la ville de Paris.

Après une période d'exploitation locative du site, les équipes de Paref ont entrepris des études approfondies avec pour but de repositionner cet actif immobilier qui ne répondait plus aux besoins et aux normes actuels en termes de confort, de performances énergétiques et de qualité environnementale.

Cet immeuble de 5 étages, à quelques mètres du métro, développe actuellement près de 2.000 m2 de bureaux et commerces. L'opération de réhabilitation prévoit la surélévation de l'immeuble avec la construction de deux étages supplémentaires, l'avancement de la façade sur rue, le remplacement intégral des façades et la valorisation des locaux en sous-sol en surface commerciale. A terme, l'immeuble développera près de 2.900 m2, dont environ 2.300 m2 de bureaux et près de 600 m2 de commerces.

Enfin, le projet comprend la requalification des espaces extérieurs existants, la création de terrasses et d'une toiture végétalisée.