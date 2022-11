Paref renforce son organisation européenne

(Boursier.com) — Le Groupe PAREF annonce la nomination d'Hanno Schrecker en qualité de Directeur Général de son entité allemande basée à Francfort. Cette création de poste s'inscrit dans la forte dynamique de développement du Groupe au niveau européen et fait suite à l'ouverture d'un bureau à Francfort en 2021 - après ceux de Zurich et Milan.

Hanno Schrecker bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur immobilier, en Allemagne et à l'international. Il est directement rattaché à Antoine CASTRO - Président et Directeur Général du Groupe PAREF.

"Nous sommes très heureux de renforcer notre organisation au niveau européen et notre empreinte locale en Allemagne avec la nomination d'Hanno Schrecker. L'Allemagne est un marché clé pour le Groupe PAREF, puisque nous y investissons fortement - à travers notamment nos SCPI Novapierre Allemagne 1 & 2 - et que nous gérons plusieurs actifs sur ce territoire dont " The Trade ", actif de bureaux situé à Francfort, dont la livraison prévisionnelle est fixée à 2025. Grâce à son leadership et à sa parfaite connaissance du marché allemand, Hanno sera un atout considérable pour PAREF. Il contribuera à renforcer nos relations avec les principales parties prenantes et à accélérer notre développement en Allemagne" a commenté Antoine Castro, Président & Directeur Général du Groupe PAREF

Avant de rejoindre le Groupe PAREF, Hanno Schrecker dirigeait Aoakore, société de conseil en Private equity / High-Net-Worth, active dans le secteur de l'immobilier européen. Il a précédemment exercé plusieurs postes de direction au sein d'acteurs allemands et internationaux du secteur immobilier, parmi lesquels CORESTATE Capital Advisors GmbH (en tant que Directeur Général et Directeur Projects & Development Europe), DIC Onsite GmbH (en tant que Directeur Général), ou encore Morgan Stanley Bank AG (en tant que Directeur Executif au sein de l'équipe immobilière européenne (MSREF)).

Hanno est titulaire d'un diplôme en technologie et management de l'industrie de la construction et de l'ingénierie à l'Université de Witten/Herdecke, et d'un Master en génie civil de l'Université technique de Darmstadt (Hessen). Il est Chartered Surveyor (RICS) et membre de plusieurs associations professionnelles en Allemagne.