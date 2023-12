Paref refinance sa dette

(Boursier.com) — Paref a signé, ce 6 décembre, un financement corporate d'un montant total de 90 millions d'euros. Ce financement est composé d'un prêt de 50 ME pour une maturité de 5 ans et d'une ligne de crédit disponible confirmée de 40 ME pour une maturité de 4 ans.

Cet accord permet au Groupe de refinancer sa dette et de poursuivre les projets de développement en cours et à venir.

Paref a opté pour un financement durable, en ligne avec ses convictions et sa stratégie ESG 'Create More'. Il s'agit en l'occurrence d'un 'Sustainabilty-Linked Loan' (SLL), disposant d'un cadre de financement durable (ESG Framework) autour d'Indicateurs Clés de Performance tels que la réduction d'émission carbone et la labélisation d'actifs, ainsi que les Cibles de Performance de Durabilité durant la période du financement.

Ce cadre, évalué par EthiFinance, est aligné aux principes de la Loan Market Association (LMA).

Ce financement durable est octroyé par HSBC Continental Europe qui a agi en tant que Coordinateur, Arrangeur, Arrangeur ESG et Agent, Crédit Agricole Ile-de-France qui a agi en tant qu'Arrangeur et Arrangeur ESG, et Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, assistés par leurs conseils Gide Loyrette Nouel et 14 Pyramides notaires. PAREF est conseillé par Allen & Overy et Wargny Katz Notaires.