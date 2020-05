Paref : précisions sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 mai 2020 par l'AMF, la société Fosun Property Europe Holdings (Lux) S.à r.l. (Grand-Duché du Luxembourg) a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 8 mai 2020, les seuils de 50%, 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Paref, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché par la société Fosun Property Europe Holdings (Lux) S.à r.l. de la totalité de ses actions Paref (soit 862.699 actions) au profit de sa société mère Fosun Property Holdings Limited, laquelle n'a, à cette occasion, franchi directement et indirectement aucun seuil.

Fosun Property Holdings Limited détient désormais directement 862.699 actions Paref représentant autant de droits de vote, soit 59,71% du capital et des droits de vote de cette société.